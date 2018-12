Έστω και δύσκολα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο (1-0) και πλέον στρέφει την προσοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Η Ρεάλ “πέταξε” για Ντουμπάι, με σκοπό να υπερασπιστεί τον τίτλο της (έχει τρεις κατακτήσεις). Την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την Κασίμα Άντλερς.

Ανάμεσα στους 25 παίκτες που μπήκαν στο “νέο” αεροπλάνο της Ρεάλ βρίσκονται και οι Μπενζεμά – Ασένσιο που χθες αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο και είναι αμφίβολοι.

👀✈ Take a look at the new @RealMadrid @Emirates A380! #HalaMadrid pic.twitter.com/uK9gxXAmSY

