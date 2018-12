Άνετη “τριάρα” η Σίτι! Περιμένει… δώρο από το “τεράστιο” ντέρμπι – video

Άνετη… πειστική και νικήτρια μέσα στη βροχή. Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει -έστω και για ένα 24ωρο- η Μάντσεστερ Σίτι, που νίκησε εντός έδρας την Έβερτον με 3-1..

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα επέστρεψε έτσι στις νίκης, ανέβηκε στους 44 βαθμούς και στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και… περιμένει γκέλα της Λίβερπουλ (42 βαθμούς) στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκειμένου να μείνει στην κορυφή.

Στα ευχάριστα για τη Μάντσεστερ Σίτι, η επιστροφή του Κέβιν Ντε Μπρόινε (μπήκε αλλαγή στο 75′), μετά την εγχείριση στο γόνατό του την 1η Νοεμβρίου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής την νίκης των “πολιτών” ήταν ο Γκάμπριελ Ζέσους, που άνοιξε το σκορ στο 22′ και διπλασίασε τα τέρματα του -και της Σίτι- στο 50′. Ο Κάλβερτ-Λιούιν έβαλε στο 65′ την ομάδα του Σίλβα και πάλι στο… παιχνίδι της νίκης, αλλά ο Στέρλινγκ -έξι λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς- διαμόρφωσε το τελικό 3-1.