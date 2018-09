Ανεβαίνει η Άρσεναλ! «Καθάρισε» την Έβερτον – Γκολάρα ο Λακαζέτ – video

Την τέταρτη σερί νίκη της στην Premier League πανηγύρισε η Άρσεναλ. Οι Λονδρέζοι ξεπέρασαν και το εμπόδιο της Έβερτον, επικρατώντας εντός έδρας της ομάδας του Μάρκο Σίλβα με 2-0.

Οι γηπεδούχοι έκαναν ένα ξέσπασμα στο πρώτο τέταρτο του β’ μέρους, με τους Λακαζέτ (τρομερό πλασέ στο 56’) και Ομπαμεγιάνγκ (59’) και «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη. Το τέρμα του δεύτερου κακώς μέτρησε, καθώς ήταν οφσάιντ.

What a goal, what a player.

Aubameyang doubles the lead for Arsenal. A mile offside but the goal still stands. 2-0 pic.twitter.com/0yrWoxMfe9

— Terje (@TerjeMedia) September 23, 2018