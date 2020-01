Άνοιξαν τη διαθήκη οπαδού της Νόριτς και δεν πίστευαν αυτό που διάβασαν

Με μια πολύ όμορφη κίνηση θέλησε ο Μπάρι Γκριβς να… αποχαιρετήσει την αγαπημένη του Νόριτς και πιο συγκεκριμένα τους παίκτες της ομάδας που αγωνίζεται στην Premier League.

Ο 83χρονος -πριν “φύγει” από τη ζωή- έβαλε στον λογαριασμό του 100 λίρες, προκειμένου να κεράσει μπύρα τους παίκτες της ομάδας, θέλοντας έτσι να πει το δικό του “ευχαριστώ” για τις στιγμές που του χάρισαν!

Η επιθυμία του Γκριβς έγινε γνωστή, μόλις οι δικοί του άνθρωποι διάβασαν τη διαθήκη που άφησε.

Life-long Norwich fan Barrie Greaves, left the club £100 in his will to buy the squad a round of drinks.

He wanted to give it to them to thank them for their entertainment through the good times and the bad. 💛💚 pic.twitter.com/WuTLefWGKv

— FourFourTweet (@FourFourTweet) January 8, 2020