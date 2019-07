Αντετοκούνμπο: Έφαγαν σουβλάκια στη Νέα Υόρκη τα 4 αδέρφια! – video

Ελληνικό «χρώμα» είχε η παρουσίαση του νέου παπουτσιού που φέρει την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, αφού παντού υπήρχαν ελληνικές σημαίες και τα πάντα ήταν «ντυμένα» στα «γαλανόλευκα».

Κι αν αυτό δεν ήταν αρκετό, μετά το πέρας της εκδήλωσης μία ελληνική καντίνα περίμενε έξω από την αίθουσα, τον «Greek Freak» και τα αδέρφια του, με τον Γιάννη να σπεύδει να παραγγείλει σουβλάκια.

"I'm trying to enjoy every moment of it! I have my brothers at my side!"@Giannis_An34 and the #Antetokounbros visit @NIKENYC in SoHo: pic.twitter.com/6l9V9pfHN7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 31, 2019