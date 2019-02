Αντετοκούνμπο: Έγινε… συνήθεια! Και πάλι παίκτης της εβδομάδας – video

Τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο του κορυφαίου της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA, έκτο τη φετινή αγωνιστική περιόδου και ένατο της καριέρας του κατέκτησε ο Γιάννη Αντετοκούνμπο.

The Greek Freak is your back-to-back Eastern Conference Player of the Week!! #FearTheDeer | #Giannis pic.twitter.com/1bBdlpMAkf

Ο «Greek freak» κράτησε αήττητους τους Μπακς και στις τρεις αναμετρήσεις που έδωσαν, βοηθώντας τα «ελάφια» να αυξήσουν το ρεκόρ τους (ΝΒΑ best) σε 38-13.

Σε αυτό το διάστημα, ο Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο 25.7 πόντους, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2.7 κλεψίματα και 1.3 μπλοκ, ενώ σούταρε με 51% εντός παιδιάς.

The best from The Greek Freak as he claims another Player of the Week!!

26 PTS | 9 REB | 6 AST | 3 STL | 51% FG #FearTheDeer | #Giannis pic.twitter.com/UL4RcTZNWY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 4, 2019