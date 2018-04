Αντικείμενο στο κεφάλι του Γκιουνές! Οριστική διακοπή στο Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας

Το αντικείμενο που δέχθηκε στο κεφάλι ο τεχνικός της Μπεσίκτας, Σενιόλ Γκιουνές στην αναμέτρηση στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, έφερε και τη διακοπή της ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Τουρκίας.

Το περιστατικό έγινε στο 56′ του αγώνα στο «Σουκρού Σαράτσογλου», με τον Γκιουνές να σωριάζεται στο έδαφος και να διακομίζεται άμεσα στο νοσοκομείο, εκεί όπου του έγιναν πέντε ράμματα στο κεφάλι.

🤕 Shocking stuff in Turkey as the Fenerbahce and Besiktas match was abandoned after something was thrown at the Besiktas coach Senol Gunes resulting to this… pic.twitter.com/P0TgEJ1Lub

— The Sportsman (@TheSportsman) April 19, 2018