Τέτοιες εικόνες δεν τις βλέπουμε συχνά σε αγώνες της Premier League. Η Γουέστ Χαμ έχασε μέσα στην έδρα της με 3-0 από την Μπέρνλι και οπαδοί της έκαναν ντου στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου του Λονδίνου! Παίκτες της ομάδας του Μόγες τους έπιασαν και τους έβγαλαν εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η Γουέστ Χαμ γνώρισε την τρίτη σερί της ήττα (0-3 από την Μπέρνλι) και.. φιγουράρει λίγο πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League.

Μερίδα οπαδών της εξοργίστηκε μετά το 1ο γκολ που δέχθηκε η ομάδα τους μέσα στην έδρα της από την Μπέρνλι και έκανε “ντου” στον αγωνιστικό χώρο!

Ο αρχηγός της ομάδας του Μόγες, Μαρκ Νιομπλ, έπιασε έναν από τους οπαδούς και άρχισε να τον σπρώχνει για να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, εκνευρισμένος από την καθυστέρηση της επανέναρξης του ματς.

Sum up West Ham in four pictures? pic.twitter.com/TFOSH71DGC — ΔИDY (@FutbolMarko) March 10, 2018

BREAKING: West Ham players currently fighting their own fans on the pitch. 🙈 pic.twitter.com/agC9Dwaco6 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2018

Μάλιστα, φώναξε και σε έναν άνθρωπο που πιθανόν να ασχολείται με την ασφάλεια του αγώνα, διότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Κάτι ανάλογο έκανε και ο Τζέις Κόλινς, σε έναν οπαδό που τον πλησίασε.

Ένας άλλος οπαδός, κατάφερε να φτάσει μέχρι το κέντρο του γηπέδου, υψώνοντας ένα σημαιάκι!

West Ham fan with the corner flag at the game today. pic.twitter.com/JjbnQIEeUH — Football Away Days (@AwayDays_) March 10, 2018

Να αναφέρουμε πως οι ιδιοκτήτες της ομάδας, Ντέιβιντ Σάλιβαν και Ντέιβιντ Γκολντ, φυγαδεύτηκαν από τις θέσεις τους καθώς κρίθηκε υπήρχε κίνδυνος για την σωματική τους ακεραιότητα!