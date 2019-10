Απίστευτη γκαντεμιά! Ρήξη χιαστών για δύο τερματοφύλακες της Ομόνοιας – video

Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη με τους τερματοφύλακες της Ομόνοιας, καθώς και οι δύο ξεκίνησαν βασικοί στα παιχνίδια των Εθνικών τους Ομάδων, με αμφότερους να αποχωρούν με «σκληρούς» τραυματισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φράνσις Ουζόχο τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Νιγηρίας με την Βραζιλία και ο Κωνσταντίνος Παναγή στην αναμέτρηση της Κύπρου με τη Ρωσία. Οι δύο τερματοφύλακες έχουν υποστεί μάλιστα ρήξη χιαστών, γεγονός που θα αφήσει την ομάδα χωρίς γκολκίπερ σχεδόν για το υπόλοιπο της σεζόν, με τη μετεγγραφή να είναι πλέον η μόνη λύση.

Nasty left knee injury for Nigeria GK Francis Uzoho. Lands awkwardly into valgus (knee in) w/ total collapse. Worry for multi-ligament injury (MCL/ACL) +/- assoc injuries. Stretchered off. Best case: Isolated MCL. #BRANGA pic.twitter.com/Gg3UzVTy8u

— InjuryMechanisms (@IMechanisms) October 13, 2019