Απίθανος εικόνες από το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με την Κασίμπασα για το πρωτάθλημα της Τουρκίας, με τον Μάρτιν Σκρτελ να πηγαίνει τον «ηρωϊσμό» για την ομάδα σε… άλλο επίπεδο.

Ο Σλοβάκος στόπερ χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, με την τομή στο κρανίο του να είναι σοκαριστική. Κι όμως, όχι μόνο δεν βγήκε από το ματς, αλλά κάνοντας 5 ράμματα στο ημίχρονο, έβγαλε κανονικά ολόκληρο το παιχνίδι για την ομάδα του, η οποία και επικράτησε με 4-1 της Κασίμπασα, εκτός έδρας.

Η στιγμή του τραυματισμού

Οι σοκαριστικές εικόνες από τα αποδυτήρια κάνουν το γύρο του κόσμου, αφού ο παίκτης εμφανίζεται γεμάτος αίματα, πριν οι γιατροί του δέσουν το κεφάλι για να επιστρέψει στο γήπεδο.

Μετά το τέλος του αγώνα πάντως, ο παίκτης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί χρειάστηκε να κάνουν άλλα 5 ράμματα, για να καταφέρουν να κλείσουν την ιδιαίτερα βαθιά πληγή του. Ο ίδιος πάντως, εμφανίστηκε σε καλή κατάσταση, μετά την περίθαλψή του.

Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά, που χρειάστηκε να υπερβάλει εαυτόν για την ομάδα του. Στο διάστημα που αγωνιζόταν με τη φανέλα της Λίβερπουλ στην Αγγλία, ο Σκρτελ είχε αναγκάσει πολλές φορές τους οπαδούς των «κόκκινων» να τον αποθεώσουν για την… ψυχή του. Είχε χρειαστεί να κάνει και τότε μάλιστα, ράμματα στο κεφάλι.