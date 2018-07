Απίθανη είδηση για Παρί και Νεϊμάρ! Συμφωνία με μπαρ του Παρισιού για τα ξενύχτια του Βραζιλιάνου

Η πειθαρχία φαίνεται ότι είναι το πρώτο πράγμα που θέλει να εμφυσήσει στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο νέος τεχνικός της ομάδας, Τόμας Τούχελ, αφού σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, φρόντισε να κόψει «μαχαίρι» τα ξενύχτια των παικτών του.

Με τον Νεϊμάρ να παραμένει τελικά στην ομάδα, ο Γερμανός προπονητής ήταν σχεδόν αναγκασμένος να προβεί σε αυστηρά μέτρα για να σταματήσει τα… αναρίθμητα ξενύχτια του Βραζιλιάνου, που κατακρίθηκαν έντονα στην ομάδα την περασμένη σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, ο Τούχελ φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες από όλα τα μεγάλα μπαρ του Παρισιού, ώστε να ελέγχουν και οι ίδιοι τους παίκτες του όταν εμφανίζονται εκεί με διάθεση για… πάρτι τύπου Νεϊμάρ, στη γαλλική πρωτεύουσα.

