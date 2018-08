Μεγάλη αντιπαράθεση έχει «ξεσπάσει» στο twitter, ανάμεσα στους οπαδούς της Τσέλσι και όχι μόνο, για τη νέα -τρίτη- φανέλα της ομάδας, ενόψει της σεζόν 2018-19. Το ιδιαίτερο στυλ της, έχει διχάσει τους φίλους των Λονδρέζων, με άλλους να αποθεώνουν την ομάδα και τη Nike που την «εμπνεύστηκε» και άλλους να κάνουν λόγο για μία από τις χειρότερες στην ιστορία.

Η συζήτηση γύρω από αυτή πάντως, θα έχει σίγουρα ικανοποιήσει τους σχεδιαστές της, αφού την έχει κάνει ήδη διάσημη, αυξάνοντας τις προσδοκίες και για τις πωλήσεις της. Η νέα φανέλα είναι σε ανοιχτές αποχρώσεις του μπλε και στο φόντο της έχει τοπόσημα του Λονδίνου.

