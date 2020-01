Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γράφει ιστορία και στην ιταλική Serie A, καθώς με το γκολ του κόντρα στη Ρόμα στο ντέρμπι της αγωνιστικής, όχι μόνο χάρισε μία ακόμη νίκη κορυφής στην ομάδα του, αλλά κατάφερε ήδη να έχει σκοράρει κόντρα σε όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος, στον ενάμισι χρόνο του στα ιταλικά γήπεδα.

🚨 Cristiano Ronaldo’s goal against Roma means he has now scored against every active Serie A club! #RomaJuve pic.twitter.com/mdFTA5rijx

— Mrigank Tyagi (@TyagiMrigank) January 12, 2020