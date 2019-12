Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας «σημαντικό» ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, από την οποία λείπει το όνομα του Γιασίν Μεριά.

Ο Τυνήσιος αμυντικός αγωνίστηκε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, αφού ο Αβραάμ Παπαδόπουλος δεν ήταν έτοιμος να παίξει, αλλά για το ματς με τους Αρκάδες δεν θα είναι καν στην αποστολή. Μαζί με τον Μεριά, εκτός έμεινε ο Λοβέρα, αλλά και ο Χριστοδουλόπουλος.

Απ’ την άλλη, οι Μπουχαλάκης και Τσιμίκας φαίνεται πως ξεπέρασαν τις μικροενοχλήσεις που τους ταλαιπώρησαν τα τελευταία 24ωρα και μπήκαν στην 22άδα του Μαρτίνς.

Σα, Αλέν, Καραργύρης, Ελαμπντελαουί, Τοροσίδης, Κούτρης, Σεμέδο, Παπαδόπουλος, Μπα, Γκασπάρ, Τσιμίκας, Γκιγέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μπρούνο, Μπενζιά, Ποντένσε, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Σουντανί, Ελ Αραμπί, Γκερέρο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. / The squad players selected ahead of the match against Asteras Tripolis FC. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #ASTOLY #Football #SquadList pic.twitter.com/iV2lPLIRZy

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 14, 2019