Άσχημα νέα για τον Καπίνο! Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του

Σοβαρός τραυματισμός για τον Καπίνο! Εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις μήνες θα μείνει ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αφού ο τραυματισμός του αποδείχθηκε πιο σοβαρός από την αρχική εκτίμηση.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας, μετεγγράφηκε μόλις τον προηγούμενο μήνα, στη Βέρντερ Βρέμης, από τη Νότιγχαμ Φόρσετ, όμως θα αργήσει τελικά πολύ να κάνει το ντεμπούτο του, εξαιτίας μιας άτυχης στιγμής στην προετοιμασία της ομάδας.

Η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι ο τραυματισμός του είναι σοβαρότερος από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Ο “Κάπι” θα είναι ανενεργός για τουλάχιστον τρεις μήνες, μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις. Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την περίπτωση, αλλά αν χτυπήσει κι άλλος τερματοφύλακα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε

⚠️ Bad news: #Kapino's injury is worse than first anticipated and he'll be out for 3 months. 😞

Get well soon, Stefanos!#werder pic.twitter.com/5FNvSvSP0j

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) August 9, 2018