Άτυχος στάθηκε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στο παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Κύπελλο. Ο Έλληνας αμυντικός είχε μία άσχημη προσγείωση στο 17ο λεπτό κι έδειξε να τραυματίζεται στο αριστερό γόνατο.

Το ιατρικό επιτελείο της Άρσεναλ έπεσε από πάνω του, με τον Παπασταθόπουλο να βγαίνει κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο και τους ανθρώπους της ομάδας του Λονδίνου να περιμένουν με αγωνία τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Sokratis goes down in pain. Doesn’t look good as he limps off the pitch.

17’ ⚫️ #MUFC 0-0 #ARS 🔴#FACup #ARSMUN #EmiratesFACup #FridayFeeling pic.twitter.com/U1RWZR9sCZ

