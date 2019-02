Αυτή είναι η νέα ομάδα του Παναγιώτη Κονέ! Το «τιτίβισμα» της FIFA

Βαλίτσες… για Αυστραλία έφτιαξε ο Παναγιώτης Κονέ. Ο 31χρονος διεθνής μέσος βρήκε ομάδα μετά από 8 μήνες, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με την Western Melbourne Group.

Cometh the hour, cometh the man! Our debut signing for the new Hyundai @ALeague season! #WelcomeKone

Ο Παναγιώτης Κονέ συμφώνησε υπέγραψε για δυο χρόνια με τη νέα του ομάδα και θα βρει στην ομάδα της Μελβούρνης τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, Τζόνι Αναστασιάδη, που είναι βοηθός προπονητή στην Western Melbourne Group.

All that the Hyundai @ALeague needs to know about @panko333 🔥https://t.co/y7kGURwvE2

