«Μόλις έχω υπογράψει με μια ποδοσφαιρική ομάδα. Την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, θα μάθετε ποια είναι η ομάδα», είχε γράψει ο Μπολτ στη σελίδα του στο facebook. Όλοι περίμεναν με αγωνία να μάθουν το όνομα της ομάδας. Την αποκάλυψη, τελικά, την έκανε ο Ρόμπι Γουίλιαμς.

Ο σταρ της pop μουσικής ανέβασε βίντεο, στο οποίο συμμετέχει ο Μπολτ. Ο θρύλος του στίβου θα είναι αρχηγός της ομάδας «SoccerAid» της Unicef σε φιλανθρωπικό παιχνίδι με αντίπαλο την εθνική Αγγλίας.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο «Ολτ Τράφορντ», το γήπεδο της αγαπημένης ομάδας του Μπολτ, Μάντσεστερ Γουνάιτεντ.

Δείτε το βίντεο

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 27, 2018