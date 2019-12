Boxing Day στην Premier League με Λέστερ – Λίβερπουλ!

Η παράδοση θέλει τα πρωταθλήματα της Μεγάλης Βρετανίας να την… τιμούν εντός των αγωνιστικών χώρων τις ημέρες των εορτών. Επίσημη αργία για τους Άγγλους, όχι όμως για τους ποδοσφαιριστές, μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα.

Η 26η Δεκεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραδοσιακή Boxing Day. Από νωρίς το μεσημέρι, οι Άγγλοι θα βρεθούν στις εξέδρες και όλοι οι υπόλοιποι στους… καναπέδες μας για να δούμε… μπαλίτσα, τη στιγμή που όλα τα υπόλοιπα “μεγάλα” πρωταθλήματα “ρεπάρουν”.

Το… πρόγραμμα ξεκινά με το Τότεναμ – Μπράιτον και θα κρατήσει ολόκληρη την ημέρα, τελειώνοντας με τη λήξη της σπουδαίας αναμέτρησης, Λέστερ – Λίβερπουλ, δηλαδή των ομάδων που βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Δέκα ώρες θεάματος! Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο (27.12.2019) με το Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι.

The top 2️⃣ are ready to battle it out 👀#LIVLEI

