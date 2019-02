Champions League: Αυτό είναι το γκολ της εβδομάδας! – video

Στο πιο εντυπωσιακό παιχνίδι για τους «16» του Champions League, η Μάντσεστερ Σίτι ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ κόντρα στη Σάλκε και επικράτησε με σκορ 3-2 μέσα στη Γερμανία, προσφέροντας και πλούσιο θέαμα.

Ο Λιρόι Σανέ μάλιστα, έκανε το 2-2 για την ομάδα του, πετυχαίνοντας το κορυφαίο γκολ της εβδομάδας, όπως αναδείχθηκε μέσα από τη ν ψηφοφορία στην επίσημη σελίδα της UEFA.

🥇Leroy Sané collects the award for his outrageous free-kick 🥳#UCL #GOTW pic.twitter.com/hw7uLyWOsk

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2019