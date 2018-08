Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στους ομίλους!

Μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, η ΑΕΚ βρέθηκε στην κλήρωση για τους ομίλους του Champions League και πλέον έχει έρθει η ώρα για να το… χαρεί κόντρα σε σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Μπενφίκα και ο Άγιαξ!

Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη μπορεί να μην είχε τελικά την καλύτερη δυνατή κλήρωση, αφού υπήρξε και όμιλος με Λοκομοτίβ Μόσχας, Πόρτο και Σάλκε, αλλά απέφυγε και τα… χειρότερα, όπως τον τρίτο όμιλο με Παρί Σεν Ζερμέν, Νάπολι και Λίβερπουλ.

Δείτε εδώ το LIVE του newsit.gr για την κλήρωση

The official result of the #UCLdraw! 🤩

Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/G6rPKtQuU8

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018