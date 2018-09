Champions League: Έρχεται «καμπάνα» για Ρονάλντο! video

Η… καμπάνα φαίνεται πως θα «χτυπήσει» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αποβολή του στο Βαλένθια – Γιουβέντους (0-2).

Το ριπλέι δεν φαίνεται να δικαιώνει τον διαιτητή Μπριχ (σ.σ. επικαλέστηκε χτύπημα εκτός φάσης) αλλά η κόκκινη κάρτα βγήκε και ο Πορτογάλος επιθετικός κινδυνεύει ακόμα και με βαριά τιμωρία.

Βάσει κανονισμών, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή από δύο έως τεσσάρων αγωνιστικών. Η αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα συνήθως τιμωρείται με τρεις αγωνιστικές, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει βιαιοπραγία, η «καμπάνα» είναι τέσσερις αγωνιστικές (θυμηθείτε την ποινή του Λιβάγια).

Η Γιουβέντους αναμένεται να ζητήσει τη μικρότερη δυνατή ποινή, καθώς από τα τηλεοπτικά πλάνα δεν προκύπτει πως ο Ρονάλντο έκανε κάτι που θα έφερνε κόκκινη κάρτα.

Players shout at each other and have angry reactions all the time and get yellow cards. Watching this video makes me think how does Ronaldo get a red card for just puting his hand on a players head, but no one got a red card for pushing and swearing at Ronaldo. Double standarts. pic.twitter.com/jMVlJp6HOT

— DANNYƎL (@DannyelRMCF) September 20, 2018