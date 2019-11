Μπαίνουμε στην… τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Champions League και ήδη έχουν ξεχωρίσει αρκετές ομάδες που θα πάρουν το “εισιτήριο” για τους “16” της διοργάνωσης. Η 4η αγωνιστική ξεκινά απόψε (05.11.2019) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, ημέρα στην οποία αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου.

Γιουβέντους, Μάντσεστερ Σίτι, Νάπολι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν είναι οι έξι σύλλογοι που απόψε και αύριο μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους τα “εισιτήρια” επόμενης φάσης, ενώ οι μισές από αυτές (Παρί, Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι), έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν και την πρώτη θέση, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

Από τις αποψινές “μάχες”, μόνο η Νάπολι έχει την ευκαιρία να προκριθεί και θα τα καταφέρει εάν νικήσει την Σάλτσμπουργκ στην Ιταλία και δεν κάνει το ίδιο η Γκενκ απέναντι στην Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.

Το μεγάλο ματς της ημέρας θα διεξαχθεί στη Βεστφαλία, καθώς ο νικητής του Ντόρτμουντ-Ίντερ θα… επιβιώσει στην μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League. Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα (σ.σ. μετά την ήττα-σοκ από την Λεβάντε) αναμένεται να έχει εύκολο έργο στο “Καμπ Νου” κόντρα στην Σλάβια Πράγας.

“Δυνατό” ματς αναμένεται να έχουμε και στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τσέλσι υποδέχεται τον Άγιαξ. Σε περίπτωση που οι Λονδρέζοι “ζευγαρώσουν” τις νίκες τους επί του “Αίαντα”, τότε θα κάνουν τεράστιο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

