Champions League: Οι 8 ομάδες των προημιτελικών! Τέσσερις αγγλικές μετά από 10 χρόνια

Οχτώ ομάδες παρέμειναν στο «κυνήγι» του φετινού Champions League, μετά το τέλος και των αγώνων ρεβάνς για τη φάση των «16», όπου και αποκλείστηκε η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις του τροπαίου.

Γιουβέντους, Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άγιαξ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ είναι οι ομάδες που κέρδισαν το «εισιτήριο» για τη φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης, όπου θα βρεθούν για πρώτη φορά, μετά από 10 χρόνια, τέσσερις ομάδες της Premier League της Αγγλίας.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💪

Four English clubs in #UCL quarter-finals for the first time since 2008/09! pic.twitter.com/VV7DCm5L7u

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2019