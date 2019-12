Champions League: Πρωτοφανές! Κλειστό “κλαμπ” 5 χωρών η συνέχεια της διοργάνωσης

Η φάση των ομίλων του Champions League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11.12.2019) και πλέον περιμένουμε την κλήρωση που θα βγάλει τα 8 ζευγάρια του επόμενου γύρου.

Οι 16 ομάδες που εξασφάλισαν θέση στη φάση νοκ άουτ της κορυφαίας διοργάνωσης προέρχονται από τα πέντε ισχυρά πρωταθλήματα της Ευρώπης (Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία), κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Μιλάμε για τα πλουσιότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης… την «αφρόκρεμα»! Φυσικά, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αφού ο Άγιαξ έμεινε έξω στον «τελικό» με την Βαλένθια, η Σαχτάρ απέτυχε κόντρα στην Αταλάντα και η Ζενίτ αποκλείστηκε από μια Μπενφίκα που ήταν ήδη… αποκλεισμένη.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇪🇸

🇫🇷

🇮🇹

🇩🇪

For the first time ever, the Champions League's last 16 is entirely made up of teams from Europe’s ‘top five’ leagues pic.twitter.com/CQL3cNCcyq

— B/R Football (@brfootball) December 12, 2019