Champions League: “Χαμός” στην επιστροφή της Αταλάντα!

Δεν το περίμενε κανείς! Η Αταλάντα έκανε ένα μικρό ποδοσφαιρικό «θαύμα», με την πρόκριση στους «16» του Champions League. Η –πρωτάρα στη διοργάνωση- ομάδα του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι ηττήθηκε στα τρία πρώτα της ματς στον όμιλο της, αλλά κατάφερε να περάσει στη φάση των νοκ-άουτ, «τρελαίνοντας» τους φίλους της!

Μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Σίτι, η Αταλάντα πήρε νίκη στην Ιταλία κόντρα στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και το βράδυ της Τετάρτης έκανε το «μπαμ» στην έδρα της Σαχτάρ (0-3).

Το πανηγυρικό κλίμα στο αεροδρόμιο του Χάρκοβο δεν ήταν… τίποτα μπροστά σε αυτό που έγινε σε αυτό του Μπέργκαμο. Περίπου 1.500 φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Ιταλίας λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.12.2019) και «αποθέωσαν» παίκτες και προπονητή.

Να αναφέρουμε ότι η Αταλάντα χρησιμοποιεί σαν έδρα της στο Champions League το «Σαν Σίρο» κάτι που σημαίνει πως στο γήπεδο των Μίλαν και Ίντερ θα παιχθεί παιχνίδι για τη φάση των «16» της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια!

"It was very unlikely, yet we went out there & put on an incredible performance. Through hard work we can achieve our goals…today is the most important day in our clubs history." -Atalanta'a CEO

Not a single person in Bergamo will sleep tonight 🎆🧨pic.twitter.com/MgxNUHhimY

— Italian Football TV (@IFTVofficial) December 11, 2019