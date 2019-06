Champions League: Υποδοχή ηρώων στους θριαμβευτές της Λίβερπουλ! – videos

Η Λίβερπουλ επικράτησε της Τότεναμ με 2-0 στον τελικό του Champions League και λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο της στη Μαδρίτη επέστρεψε στη βάση της με το τρόπαιο.

Οι «κόκκινοι» προσγειώθηκαν λίγο πριν τις 15:00. Στο αεροδρόμιο τους περίμεναν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, ενώ την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ υποδέχτηκαν και δύο πυροσβεστικά οχήματα που δημιούργησαν μια υδάτινη αψίδα θριάμβου κατά την προσγείωση.

Το απόγευμα, στις 18:00 ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει η παρέλαση στην πόλη με το τρόπαιο.

Here they are!!!!

Water arch for #LFC as they land #LiverpoolFC pic.twitter.com/6vjticJrPL

