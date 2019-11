Copa Libertadores: Από την κόλαση στον… τίτλο! Η Φλαμένγκο “σκότωσε” τη Ρίβερ

Η Ρίβερ ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 6ου της Copa Libertadores, αλλά ο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα και η Φλαμένγκο είχαν άλλη άποψη και με ένα απίστευτο φινάλε κατάφεραν να πάρουν -με ανατροπή- την κούπα, επικρατώντας με 2-1 στον τελικό του Περού!



Η ομάδα της Αργεντινής κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τέρμα του Μπορέ στο 14′, αλλά στο φινάλε του αγώνα… έχασε τη γη κάτω απ’ τα πόδια της και δεν μπόρεσε να διατηρήσει τον τίτλο στην κατοχή της (ήταν νικήτρια το 2018).

Με σκόρερ τον Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα στο 88΄και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Φλαμένγκο κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου μετά το 1981. Στις καθυστερήσεις του δραματικού σε εξέλιξη τελικού, αποβλήθηκαν από τον διαιτητή ο Παλάσιος της Ρίβερ και ο σκόρερ των νικητών!

