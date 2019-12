Δεν μεταδόθηκε το Άρσεναλ – Σίτι λόγω… Οζίλ! Κάλεσμα να επισκεφθεί την Σιντσιάνγκ

Η κινεζική κρατική τηλεόραση αποφάσισε να ακυρώσει τη μετάδοση του αγώνα της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League λόγω μιας ανάρτησης του Μεσούτ Οζίλ στα social media για τη μεταχείριση των Ουιγούρων Μουσουλμάνων στην Κίνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Οζίλ πόσταρε ένα μήνυμα σε Twitter και Instagram την Παρασκευή (13.12.2019), καταγγέλλοντας πως “… τα τζαμιά καταστρέφονται, το ίδιο και τα ισλαμικά σχολεία. Σκοτώνουν για θρησκευτικούς λόγους τον ένα μετά τον άλλο και οι Ουιγούροι στέλλονται στα στρατόπεδα με βία. Και οι Μουσουλμάνοι, σχετικά με την κατάσταση των αδελφών τους παραμένουν σιωπηλοί, η φωνή τους δεν ακούγεται”.

China's State-run CCTV removed @Arsenal's Sunday match against @ManCity from its broadcast schedule, after Arsenal star @MesutOzil1088's false comments on Xinjiang disappointed Chinese fans and football governing authorities. Online broadcaster PPTV may also stop airing the game. pic.twitter.com/Ly1WQtcqGg

— Global Times (@globaltimesnews) December 15, 2019