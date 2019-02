Ο Εμιλιάνο Σάλα θεωρείται πλέον νεκρός, μετά την πτώση του αεροπλάνου που τον μετέφερε από τη Γαλλία στην Ουαλία, στο πλαίσιο της μετεγγραφής του από τη Ναντ στην Κάρντιφ, όμως οι δύο ομάδες ήδη «τρώγονται» για τα χρήματα.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα, δικηγόροι του γαλλικού συλλόγου επικοινώνησαν με την ομάδα της Premier League, απαιτώντας άμεσα την πρώτη δόση, που προβλέπει το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει, πριν το μοιραίο γεγονός.

Από την Κάρντιφ υποστηρίζουν ότι θα τηρήσουν κανονικά τη συμφωνία για τα περίπου 20 εκατ. ευρώ της μετεγγραφής, όμως εξέφρασαν παράλληλα και τη δυσαρέσκειά τους, για τις κινήσεις των Γάλλων και τόνισαν ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες δεν θα κάνουν τίποτα.

BREAKING: Sky sources: @FCNantes lawyers write to @CardiffCityFC demanding first payment for Emiliano Sala.

Sky sources: Cardiff have refused to pay until further investigations have been completed. #SSN

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 6, 2019