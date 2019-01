“Διπλό” για Μπαρτσελόνα με γκολάρα από Σουάρες – video

Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ισοπαλία της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Σεβίλλη κι έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε επικράτησε εκτός έδρας της Χετάφε με 2-1 κι αύξησε τη διαφορά στην κορυφή της κατάταξης στους 5 βαθμούς.

Ο Μέσι στο 20′ κι ο Σουάρες με ένα “τούβλο” στο 39′ έδωσαν το προβάδισμα με 2-0 στους Καταλανούς, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 43′ με τον Μάτα.

Luis Suarez would like to interrupt your NFL Sunday 👀 #LaLiga pic.twitter.com/adHWvOeYHe

— Sam's Army Podcast (@samsarmy) January 6, 2019