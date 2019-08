Είχε… Άγιο η Λίβερπουλ – Τρία γκολ ο Πούκι – video

Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε. Η Λίβερπουλ πέρασε με 2-1 από την έδρα της Σαουθάμπντον και έκανε το 2×2 στη φετινή Premier League.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο μέρος, με τη Σαουθάμπτον να μην πιέζεται από την Λίβερπουλ και μάλιστα να έχει και κάποιες καλές στιγμές στην εστία του Αντριάν. Στην καλύτερη φάση των γηπεδούχων στο ημίχρονο (38′), ο Άνταμς έστειλε -με κεφαλιά- την μπάλα να περάσει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των “ρεντς”. Στην τελευταία φάση του πρώτου 45λεπτου όμως, ο Μανέ κατάφερε να κάνει το 0-1, με ένα τρομερό σουτ (45+2′).

Η Λίβερπουλ μπήκε.. φορτσάτη στην επανάληψη, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες και δείχνοντας διάθεση να “καθαρίσει” το “διπλό”. Ο Ίνγκς προσπάθησε να φέρει το ματς στα ίσα με τρομερό μακρινό φαλτσαριστό σουτ στο 67′ (πέρασε ελάχιστα άουτ), για να έρθει ο Φιρμίνο τέσσερα λεπτά αργότερα και να διαμορφώσει το 0-2 με υπέροχη προσπάθεια.

Οι “ρεντς” έχασαν ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ, αλλά στο φινάλε αγχώθηκαν. Στο 83′ ο Φαν Ντάικ γύρισε τη μπάλα στον Αντριάν, εκείνος θέλησε να τη διώξει με το βολέ, αυτή βρήκε στο πόδι του Ινγκς και κατέληξε στα δίχτυα της Λίβερπουλ για το 1-2. Τρία λεπτά αργότερα, οι “Άγιοι” άγγιξαν την ισοφάριση.

Η “φαρμακερή” συρτή μπαλιά βγήκε από τα δεξιά, ο Ινγκς έκανε το πλασέ από πλεονεκτική θέση, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αντριάν.

Miss of the season already by Danny Ings? Golden opportunity to earn a point vs Liverpool. pic.twitter.com/FWGif82b3F

— Amos (@AmosCFC) August 17, 2019