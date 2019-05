Εκλογές 2019: Υποψήφιος με Ψινάκη ο Λάμπρος Χούτος!

View this post on Instagram

Ταξιδεύοντας πολύ συχνά στο εξωτερικό και βλέποντας την τεράστια απήχηση της χώρας μας σε κάθε γωνία της Ευρώπης, συνειδητοποίησα πως η Ελλάδα με τη δυναμική της, πρέπει και μπορεί να είναι μια από τις πιο ισχυρές χώρες. Από την άλλη όμως, με λυπεί το γεγονός ότι η χώρα μας είναι σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, στα όρια της χρεοκοπίας, αλλά και πολλά χρόνια πίσω σε σημαντικούς τομείς. Στόχος μου είναι, να δω μια μέρα την Ελλάδα να πορεύεται σε παρόμοιους ρυθμούς εξέλιξης και βιωσιμότητας με τις άλλες χώρες, αλλά και κάθε παιδί να μπορεί να βλέπει τα όνειρα επιτυχίας του μέσα από την Ελλάδα και όχι μόνο έξω από αυτήν. Πιστεύω πως ο πιο σύντομος τρόπος να το πετύχουμε αυτό, είναι μέσω σημαντικών συνεργασιών με άλλες χώρες τις Ευρώπης, αλλά και με επενδυτικά προγράμματα στους τομείς που έχουμε ανάγκη. Πρέπει όλοι μας να βάλουμε ως προτεραιότητα το «εμείς» και όχι το «εγώ». -ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΟΥΤΟΣ Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την ανεξάρτητη πρωτοβουλία «ΠΟΛΙΤΕΣ» του @iliaspsinakis #Europe #Greece #polites #europeanelections