Ο Τζέιμι Κάραχερ εξέφρασε την έντονη δυσφορία του, για μια συγκεκριμένη κίνηση της Λίβερπουλ, που έγινε τις… ημέρες του κορονοϊού.

Η κίνηση της Λίβερπουλ να θέσει σε διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους της, εκμεταλλευόμενη ρύθμιση της αγγλικής κυβέρνησης λόγω του κορονοϊού, προκάλεσε σφοδρή κριτική και ανάγκασε τους «ρεντς» να την… πάρουν πίσω.

Ο παλαίμαχος παίκτης της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραχερ είναι ανάμεσα σε αυτούς που εξέφρασαν την αντίθεση τους.

«Ήμουν εκνευρισμένος διότι η Λίβερπουλ ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, ως πρωτοπόρος της Premier League, ακόμα και σε αντίπαλους οπαδούς φαινόταν ως πρότυπο λειτουργίας και θα ήθελαν όλοι να δουν τις ομάδες τους να πορεύονται με τέτοιο πλάνο. Και μια τέτοια λανθασμένη απόφαση με έκανε να ντρέπομαι που είμαι οπαδός της Λίβερπουλ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλιός αμυντικός των “ρεντς”.

🗣”I was angry and to get something so badly wrong, I could not believe it I was embarrassed as a Liverpool fan”



Jamie Carragher on Liverpool originally putting their non-laying staff on furlough before reversing the decision pic.twitter.com/LnB5k8cnmX