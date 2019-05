Εκπληκτική φάση με Τότι στο Futsal – video

Ο Φραντσέσκο Τότι είναι από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές των τελευταίων δεκαετιών και αναμφίβολα ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες που έχουν υπάρξει ποτέ. Πάντα πιστός στην αγαπημένη του Ρόμα, δεν την άφησε ποτέ και με τη φανέλα της ολοκλήρωσε μια ονειρεμένη καριέρα.

Πλέον, ο “καπιτάνο” ασχολείται και με το ποδόσφαιρο σάλας. Ο παλαίμαχος Ιταλός έδωσε το «παρών» σε αγώνα και αντίπαλός του θέλησε να… εντυπωσιάσει τον ίδιο και τα πλήθη, κάνοντας μια αλά Νεϊμάρ ντρίμπλα, περνώντας τη μπάλα μαεστρικά πάνω από το κεφάλι του.

Ο Τότι προφανώς και δεν εντυπωσιάστηκε, έμεινε απαθής και περίμενε τη στιγμή του, η οποία ήρθε δευτερόλεπτα μετά. Τι έκανε; Μόλις έφτασε η μπάλα στο μαγικό δεξι του πόδι, χρειάστηκε ένα απλό άγγιγμα για να τη στείλει στα δίχτυα και να σηκώσει στο πόδι το κοινό που τον παρακολουθούσε.

You come at the 👑, you best not miss…

@Totti with the instant response! 🔥

pic.twitter.com/wLvEQPw1aK

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 18, 2019