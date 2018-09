Εκπληκτικός Ντι Μαρία! Γκολ από κόρνερ στο… ζόρικο «διπλό» της Παρί – video

Η Παρί έδειξε… αυτοκτονικές τάσεις στην έδρα της Νιμ, αλλά τελικά επικράτησε με 4-2. Οι πρωταθλητές ξεκίνησαν το παιχνίδι εντυπωσιακά και στο 36′ ο Νεϊμάρ έκανε το 1-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντι Μαρία με απευθείας εκτέλεση κόρνερ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Οι φιλοξενούμενοι… πίστεψαν πως καθάρισαν τη νίκη. Όχι όμως οι παίκτες της Νιμ.

Look at this Di Maria goal 😭😭 pic.twitter.com/caqJBFGKWl

— Kati LaseRank 🐈 (@biyela_bongz) September 1, 2018