Έξαλλος ο Μοράτα! «Αν έχει @@@ να πει τι έγινε» – video

Μέσα σε μία φάση, πρόλαβε να τσακωθεί με δύο ποδοσφαιριστές της Μαγιόρκα και να αντικρίσει δύο κίτρινες κάρτες από το διαιτητή, αφήνοντας την Ατλέτικο Μαδρίητς με 10 παίκτες για τα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο Άλβαρο Μοράτα όμως, παρέμεινε εκνευρισμένος και μετά το τέλος της αναμέτρησης, βάλλοντας κατά του Σίσκο Κάμπος. «Ρώτα τον Σίσκο αν έχει τα @@@ να απαντήσει τι συνέβη…», φώναζε ο διεθνής Ισπανός επιθετικός, που φέρεται να προκλήθηκε λεκτικά τόσο από τον αρχηγό των αντιπάλων, όσο και από τον Ντάνι Ροντρίγκες, με τον ίδιο να μην μπορεί να κρατήσει την ψυχραιμία του.

What happened here with Morata? 👀 pic.twitter.com/8nLJPv88Pv

— N. 🇨🇴⚽️ (@RMdarts3) September 25, 2019