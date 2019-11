“Έλιωσε” το twitter με τον… χαζομπαμπά Μέσι! – video

Μπορεί να “τρελαίνει” τον κόσμο με τις επιδόσεις του στο γήπεδο, αλλά ο Λέο Μέσι φαίνεται ότι καταφέρνει να γίνεται… viral ακόμη και στο σπίτι του με τις πιτζάμες του και την οικογένειά του.

Κι αυτό γιατί ένα video με τον γιο του Τσίρο έχει κατορθώσει να προκαλέσει έναν μικρό… χαμό στο twitter, δείχνοντας τον χαζομπαμπά Μέσι να γελάει και να διασκεδάζει με το παιδί του, “λιώνοντας” φίλους και… εχθρούς.

Messi playing with his son Ciro is one of the cutest things you'll see all day 🤗

(via antonelaroccuzzo/Instagram)

