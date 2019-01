Εμιλιάνο Σάλα: Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, χωρίς να βρεθεί ο ποδοσφαιριστής!

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Γκέρνσι, οι όποιες προσπάθειες έγιναν για την ανεύρεση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Εμιλιάνο Σάλα, απέβησαν άκαρπες και δεν θα συνεχιστούν.

Να θυμίσουμε πως το μονοκινητήριο Piper PA-46 Malibu, που μίσθωσε ο Σάλα για το δρομολόγιο Νάντη-Κάρντιφ, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Δευτέρας, περίπου είκοσι χιλιόμετρα βόρεια του νησιού Γκέρνσεϊ.

Το αεροπλάνο, που αρχικά πετούσε στα 5.000 πόδια, είχε ζητήσει να κατεβεί και πέταξε στα 2.300 πόδια πριν χαθεί από τα ραντάρ.

Την ίδια στιγμή, ο υπεύθυνος του λιμανιού του Γκέρνσεϊ, Ντέιβιντ Μπάρκερ, δήλωσε πως είναι πλέον μηδενικές οι πιθανότητες να έχει διασωθεί κάποιος από τους επιβαίνοντες.

“Στα νησιά Channel, ο χρόνος επιβίωσης για κάποιον που βρίσκεται στο νερό είναι πολύ μικρός. Υπολογίζουμε περίπου στις τρεις ώρες. Δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος ο χρόνος επιβίωσης με ένα σωσίβιο. Οι πιθανότητες έχουν φτάσει σχεδόν στο μηδέν”, δήλωσε ο Μπάρκερ.

