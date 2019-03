Επεισόδια στη Βαρκελώνη! Πέντε οπαδοί της Λιον τραυματίες – videos

Εκατοντάδες οπαδοί της Λιόν βρέθηκαν στη Βαρκελώνη για τον αγώνα του Champions League, ανάμεσα στην ομάδα τους και τη Μπαρτσελόνα, βάζοντας «φωτιά» στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα, υπήρξαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες ζημιές, αλλά και τραυματίες, με 5 Γάλλους να έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

The Lyon fans are well & truly settling in Barcelona. pic.twitter.com/taBeIbEHT7

— Get French Football News (@GFFN) March 13, 2019