Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα τη μετακίνηση του Φιλίπε Κουτίνιο στη Μπάγερν με τη μορφή δανεισμού για τη νέα σεζόν. Ο Βραζιλιάνος άσος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Ερνέστο Βαλβέρδε, με τους Καταλανούς να βρίσκουν μετά από καιρό την ομάδα που θα παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα, οι πρωταθλητές Γερμανίας θα πληρώσουν 8,5 εκατομμύρια ευρώ συν το συμβόλαιο του Κουτίνιο. Στη συμφωνία των δύο συλλόγων υπάρχει, επίσης, ρήτρα για την αγορά του παίκτη, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, το επόμενο καλοκαίρι.

Agreement with @FCBayern for the loan of @Phil_Coutinho

More details: https://t.co/YWy78OmRnU pic.twitter.com/6J5DN00SmC

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2019