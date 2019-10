«Επίθεση» Ζλάταν σε Μπεργκ! «Πόσα παιχνίδια έχει να σκοράρει;»

Ο Μάρκους Μπεργκ περνάει μία περίοδο «ανομβρίας» στην Κράσνονταρ και αυτός ήταν αρκετός λόγος για να βρεθεί στο «στόχαστρο» του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος και κλήθηκε να σχολιάσει την Εθνική Ομάδα της χώρας του.

Η Σουηδία δεν βρίσκεται σε… καλό φεγγάρι και ο θρύλος της ομάδας έριξε «βολές» και προς τον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού, για το γεγονός ότι παραμένει διεθνής και βασικός παρά τον καιρό που έχει να σκοράρει.

«Με όλο τον σεβασμό. Μάρκους Μπεργκ; Πόσα παιχνίδια πάνε τώρα που δεν έχει σκοράρει; 20; Και παίζει ακόμη, καλείται ακόμη. Όταν εγώ δεν έβαζα γκολ σε δύο ματς, όλοι έλεγαν ‘δεν είναι καλά, δεν σκοράρει’. Αυτό εννοώ. Αυτός είναι ο Μπεργκ και αυτός είμαι εγώ. Τώρα, μπορεί να αρχίσετε να λέτε, αλλά ήδη έχουν περάσει 20 παιχνίδια» είπε ο Σουηδός μύθος για τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος αφού υπέγραψε στην Κρασνοντάρ διανύει μια καταστροφική σεζόν.

Zlatan Ibrahimovic on Marcus Berg in the national team;

"With all due respect: Marcus Berg? How many games has he played now? He haven't scored in like 20 games? He still plays. If this was me in just two games people would be saying he doesn't score goals." pic.twitter.com/a9kMhRag9R

— 🇸🇪 (@SwedeStats) October 8, 2019