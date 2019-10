Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός: Επιβλητικό video για το ματς από τους Πειραιώτες!

Για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Chmapions League, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην έδρα του Ερυθρού Αστέρας, με στόχο την πρώτη νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα, αφού με εξαιρετική εμφάνιση ανέτρεψαν το γρήγορο 2-0 της Τότεναμ και πήραν την ισοπαλία κόντρα στη φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης, στο «Καραϊσκάκης».

Πλέον τα «βλέμματα» όλων είναι στραμμένα στο Βελιγράδι και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημιούργησε ένα εκπληκτικό, εμψυχωτικό video για την προαναγγελία της αναμέτρησης.

Απόψε αγωνιζόμαστε στο Βελιγράδι, σε μία σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα! Είσαστε έτοιμοι; / Tonight is our legendary match in Belgrade vs @crvenazvezdafk! Are you ready? 🔴⚪️#Olympiacos #UCL #Brothers #Football #CZVOLY #Serbia #fkcz #czv #zvezda pic.twitter.com/FKtXbfqRq6

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 1, 2019