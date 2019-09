Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός: Με αυτούς θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Superleague 1 και έχει μπροστά του τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός: Ανάμεικτα συναισθήματα απ’τον ορισμό του διαιτητή

Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή των “ερυθρόλευκων” μετά το τέλος της πρωινής κυριακάτικης προπόνησης (οι “ερυθρόλευκοι” θα.. πετάξουν το πρωί της Δευτέρας (30.09.2019).

Σε αντίθεση με το ματς κόντρα στην Τότεναμ, ο Πορτογάλος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Μπρούνο Γκασπαρ (σ.σ. δεν έχει κάνει ακόμα επίσημο ντεμπούτο). Εκτός έμεινε ο Παπ Αμπού Σισέ που έχει λοίμωξη του αναπνευστικού, όπως και ο Χιλάλ Σουντανί, που δεν έχει δηλωθεί στο Champions League.

Σα, Καραργύρης, Αλέν, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Παπαδόπουλος, Μεριά, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιγιέρμε, Μπενζιά, Ποντένσε, Μασούρας, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Λοβέρα, Γκερέρο, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. / The squad players selected ahead of the match against @crvenazvezdafk . 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #UCL #CZVOLY #fkcz #czv #zvezda #SquadList @ChampionsLeague pic.twitter.com/bD2ter9eev

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 29, 2019