Ένα από τα κορυφαία γκολ που έχει πετύχει παίκτης της Εθνικής Ελλάδας πέτυχε ο Κώστας Σταφυλίδης, τέρμα όμως που ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ο ‘Έλληνας αμυντικός έπιασε ένα “ξερό” μονοκόμματο σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και από θέση αριστερά, αφήνοντας “άγαλμα” τον αντίπαλο πορτιέρε και στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό δίχτυ του τέρματος της Αιγύπτου.

Το απίστευτο τέρμα του Σταφυλίδη όμως ακυρώθηκε ως οφσάιντ από τον διαιτητή.

Greek LB Stafylidis with a CRACKER of a volley vs Egypt today🔥

Called offsides though. Was it the right call? 👇 pic.twitter.com/6fF4U81UbO

— Cup Check Footy (@CupCheckFooty) March 27, 2018