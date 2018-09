Εθνική Γαλλίας: Ο Ζιρού ξεπέρασε τον Ζιντάν! video

Ο Ολιβιέ Ζιρού έδωσε τη νίκη στη Γαλλία, στην αναμέτρηση με την Ολλανδία -που έγινε στο «Παρκ ντε Πρενς»- διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 με πανέμορφο γκολ που πέτυχε στο 75’.

Ο επιθετικός της Τσέλσι έσπασε έτσι την… κατάρα που τον κράτησε «άσφαιρο» σε 10 ματς της Γαλλίας και προσπέρασε τον Ζινεντίν Ζιντάν (!) ανεβαίνοντας στην 4η θέση των σκόρερ.

Olivier Giroud has now scored more goals for France than Zinedine Zidane 🇫🇷👏 pic.twitter.com/19bda5yyGg

— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 9, 2018