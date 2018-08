Έτοιμος να γράψει… ιστορία ο Μέσι! Η «κορυφή» που θέλει να «πατήσει»

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Κυριακή στο Μαρόκο τη Σεβίλλη, στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας, εκεί όπου ο Λιονέλ Μέσι θα έχει την ευκαιρία να… γράψει ιστορία στους Καταλανούς.

Και αυτό, γιατί σε περίπτωση που η Μπαρτσελόνα σηκώσει και αυτή την κούπα, τότε ο Αργεντινός επιθετικός θα γίνει ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του συλλόγου.

Αυτή τη στιγμή, ο Μέσι “συγκατοικεί” με τον Αντρές Ινιέστα στην κορυφή της σχετικής λίστας (32 τίτλοι), με τον Ισπανό όμως να έχει αποχωρήσει από τους Καταλανούς.

Ο Αργεντινός έχει σηκώσει 4 Champions League, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγου και 3 Σούπερ Καπ Ευρώπης 9 πρωταθλήματα, 6 Κύπελλα και 7 Σούπερ Καπ Ισπανίας με τους “μπλαουγκράνα”.

