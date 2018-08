Έτσι «πετάει» ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Αποκάλυψη από το γυμναστή του

Η απίστευτη προσήλωση του Κριστιάνο Ρονάλντο στην προπόνηση είναι το «μυστικό» της επιτυχίας του, σύμφωνα και με τον πρώην γυμναστή του Πορτογάλου σούπερ σταρ, Τζιοβάνι Μάουρι, ο οποίος και έφερε στο «φως» άγνωστες ιστορίες από τη ζωή του σούπερ σταρ της Γιουβέντους.

«Κριστιάνο είναι φαινόμενο, ένας αθλητής που ανήκει στην ελίτ. Η προπόνησή του είναι πάντα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο γιατί ο τρόπος που δουλεύει αποτελείται από τρία πράγματα: αφοσίωση, ανταγωνιστικότητα και μια θετική στάση.

Μιλάμε για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, ο οποίος όταν επέστρεφε στις 2 π.μ. μετά από ταξίδια για εκτός έδρας Champions League αναμετρήσεις δεν έτρεχε σπίτι του με το αμάξι του. Σταματούσε στο προπονητικό κέντρο για τουλάχιστον μία ώρα για διάφορες ασκήσεις αποθεραπείας και κρυοθεραπεία».

