Έτσι τιμώρησε η Τσέλσι την απειθαρχία του Κεπά

Η Τσέλσι τιμώρησε με πρόστιμο το μισθό μίας εβδομάδας, δηλαδή 225.000 ευρώ, τον Κεπά Αριθαμπαλάγκα, επειδή αρνήθηκε να αντικατασταθεί από τον Καμπαγέρο, λίγο πριν τα πέναλτι του τελικού του Λιγκ Καπ Αγγλίας με την Μάντσεστερ Σίτι.

😳 – Have you EVER seen anything like it!?

Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk

— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 24, 2019