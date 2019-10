Europa League: Εισβολή drone με… σημαία Αρτσαχ και διακοπή αγώνα – video

Ένα drone έγινε η αιτία να σταματήσει προσωρινά το παιχνίδι, ανάμεσα στην Ντουντελάνζ και την Καραμπάχ στο Europa League, στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα από το Καζακστάν ήταν μπροστά στο σκορ (0-2) όταν το drone, έχοντας μια σημαία, εντοπίστηκε πάνω από το γήπεδο Josy Barthel, αναγκάζοντας τους διαιτητές να διακόψουν το παιχνίδι για περίπου 15 λεπτά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σημαία ήταν αυτή της Δημοκρατίας του Αρτσαχ, ένα de facto ανεξάρτητο κράτος με πλειοψηφία των Αρμενίων που αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν. Οπως είναι γνωστό, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συγκρούστηκαν αρκετές φορές στην περιοχή.

Europa League game F91 vs Qarabag suspended after a drone with Political message flew over the players…. pic.twitter.com/Igr07SOhbs

— 'Tobi (@AlhajiSpartan) October 3, 2019